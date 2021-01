Genovese: ragazza conferma a pm, 'abusi in festino'

MILANO, 08 GEN - La ragazza ascoltata oggi in Procura a Milano, nell'inchiesta con al centro la figura di Alberto Genovese, ha confermato, da quanto si è saputo, di aver subito abusi sessuali dall'imprenditore del web in un festino a base di cocaina e altre sostanze con uno schema simile a quello che il 're' delle start up digitali avrebbe usato con la 18enne che sarebbe stata drogata e violentata il 10 ottobre. Per quest'ultimo episodio Genovese più di due mesi fa è finito in carcere e altre ragazze, tra cui quella sentita oggi, lo accusano di abusi dopo cessione di droga. L'audizione della giovane, che aveva denunciato, è durata circa 3 ore. (ANSA).