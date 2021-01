C'è posta per te torna con Ferilli e 'Doc' Argentero

ROMA, 08 GEN - Sabrina Ferilli, accompagnata dalla mamma Ida, e Luca Argentero, reduce dal trionfo di 'Doc' su Rai1: due degli attori più amati dal pubblico saranno coinvolti nelle sorprese di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che torna su Canale 5 sabato 9 gennaio in prima serata con la 24/a edizione. Il format - che festeggia i 21 anni di programmazione - conferma come punto di forza l'attenzione per le persone e per le storie, difficili, delicate, spensierate, in grado di stimolare la riflessione, grazie alla capacità di racconto e di ascolto della 'storyteller' De Filippi. L'idea del programma nasce nel 1999 a Roma, prima di un appuntamento tra De Filippi e l'allora ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer. Prima dell'incontro, sulle scale del ministero, due ragazzi si avvicinano alla conduttrice e le chiedono di recapitare un messaggio a Belinguer... Il 12 gennaio del 2000 va in onda la prima puntata di C'è posta. A recapitare gli inviti a partecipare sono quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l'Italia e l'estero. Il programma, ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, è scritto con Lucia Chiorrini. (ANSA).