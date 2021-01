Governo: Bellanova,oggi vogliamo segnali chiari

ROMA, 08 GEN - "Noi stiamo facendo grande sforzo perchè per me il tempo è già finito. Ora bisogna dire che cosa si vuole fare: Conte vuole misurarsi con la soluzione dei problemi allora non minacciasse di andare in Parlamento perchè in Parlamento bisogna andare, in Parlamento si va e si avanzano le proposte, se si ha il consenso si governo se no si passa la mano". Così il ministro e capodelegazione Iv Teresa Bellanova a Omnibus su La 7. "Noi parleremo con un documento in modo che nessuno possa ricostruire retroscena. Non chiediamo posti in più ma soluzioni che non sono arrivate. Già oggi ci devono essere dei segnali molto chiari". (ANSA).