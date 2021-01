Istat: aumenta reddito famiglie, spesa terzo trimestre +12%

ROMA, 08 GEN - Nel terzo trimestre 2020 il reddito disponibile delle famiglie italiane è aumentato del 6,3% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi è cresciuta del 12,1%. Lo rende noto l'Istat sottolineando che, di conseguenza, la propensione al risparmio è stata pari al 14,6%, in diminuzione di 4,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, ma in crescita di 6,5 punti rispetto al terzo trimestre del 2019. A fronte di un calo dello 0,3% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente del 6,6%. Nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno, il reddito disponibile era sceso di oltre il 5%, così come il potere d'acquisto, e la spesa per consumi finali era crollata dell'11,7%. (ANSA).