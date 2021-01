Covid, 452 nuovi positivi in Toscana, 31.064 vaccinati

FIRENZE, 08 GEN - I nuovi casi positivi Covid in Toscana sono 452 su 7.563 tamponi molecolari e 5.608 test rapidi effettuati, mentre le vaccinazioni effettuate fin qui sono 31.064. Lo ha annunciato su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. I nuovi positivi sono in calo rispetto a ieri a fronte però di un minor numero di tamponi. "Siamo la prima regione in Italia - ha scritto - per numero di vaccini fatti sulle dosi consegnate, un grande risultato di tutto il nostro sistema sanitario". Il dato dei nuovi positivi è più basso rispetto a ieri (erano 667), e lo è anche quello dei tamponi (erano 8.377). (ANSA).