Recovery: oltre 20 mld per l'istruzione

ROMA, 07 GEN - Aumenta la dotazione per la scuola nel Recovery Fund. Secondo quanto ANSA è in grado di apprendere, nell'ultima bozza si parla di oltre 20 miliardi destinati alla 'missione Istruzione'. In particolare, sarebbero previsti oltre 6,8 miliardi per l'edilizia scolastica e oltre 14 per tutti gli altri capitoli fra cui accesso all'istruzione, potenziamento della didattica, percorsi professionali e Its. La cifra inizialmente prevista era di circa 14 miliardi. (ANSA).