ANSA-IL-PUNTO/COVID: non cala curva dei contagi in Sardegna

CAGLIARI, 07 GEN - Non accenna a calare la curva dei contagi Covid in Sardegna. Dopo l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono saliti a 32.945 i casi di positività complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore si registrano 340 nuovi contagi e ci sono anche nove decessi (795 in tutto), tra i 55 e i 90 anni. In totale sono stati eseguiti 499.345 tamponi, con un incremento di 2.458 test. Sono, invece, 492 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 48 i pazienti in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.519. Dati non positivi confermati dall'ultimo report della Fondazione Gimbe. In Sardegna quattro indici di monitoraggio del Covid sono in peggioramento e nessuna regione in Italia è in questa situazione. I numeri negativi riguardano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, l'incremento percentuale dei positivi, i test per 100.000 abitanti e il rapporto positivi-casi testati. Si riferiscono alla settimana tra il 29 dicembre e il 5 gennaio e il confronto riguarda i numeri dei sette giorni precedenti. Sotto soglia, invece, i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono 1023 con un incremento di poco superiore al sei per cento. I casi testati per 100mila abitanti sono 993 e il rapporto tra positivi e casi testati è del 13,1%. Intanto con il 18,5% delle dosi di vaccino anti-Covid somministrate al personale sanitario negli ospedali, 3.635 sulle 19.680 arrivate sinora, la Sardegna è penultima, davanti solo alla Calabria, tra le regioni italiane nella campagna avviata in tutta Italia il 27 dicembre scorso. In Italia la media delle vaccinazioni è del 46,5%, ossia 322.943 somministrazioni su un totale di dosi disponibili pari a 695.175. (ANSA).