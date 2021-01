ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, inoculati quasi 8 mila vaccini

TRIESTE, 07 GEN - "Sono quasi 8 mila i vaccini inoculati in Friuli Venezia Giulia e l'adesione tra il personale sanitario ci incoraggia ad andare avanti. Inoltre, grazie al superamento delle criticità legate al consenso informato degli ospiti delle strutture residenziali per anziani ci sarà una forte accelerazione anche delle vaccinazioni all'interno delle case di riposo, su una platea di circa 8 mila persone". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante l'incontro in modalità telematica con i quattro presidenti degli Ordini delle professioni infermieristiche. Fino al primo pomeriggio di oggi, le vaccinazioni, stando ai dati del report del Ministero della salute, ammontavano a 7.293, di cui 6.149 inoculati a personale sanitario. Intanto, come emerso dai dati diffusi dalla Regione, oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 671 nuovi contagi su 6.145 tamponi molecolari (pari al 10,1%, ieri era all'11,8%). Sono stati realizzati inoltre 731 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 59 casi. I decessi registrati sono 25 (-4), a cui si aggiungono 4 morti pregresse afferenti al periodo tra il 3 e il 27 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64 (+5) mentre quelli in altri reparti sono 661 (+4). I decessi complessivamente ammontano a 1.834, i totalmente guariti aumentano a 38.693, i clinicamente guariti salgono a 1.051, mentre le persone in isolamento sono 11.640. Infine, stamattina hanno riaperto in Fvg le scuole dell' infanzia e del primo ciclo di istruzione; gli istituti secondari di secondo grado e professionali continuano a svolgere la didattica a distanza, come previsto dall'ordinanza regionale, in vigore fino al 31/1. Gli alunni di scuole d'infanzia e primo ciclo d'istruzione sono entrati nei rispettivi istituti in un unico scaglione tra 8 e 8 e 15, tutti in presenza. (ANSA).