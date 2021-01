Vaccini: tra pochi giorni chiuso primo ciclo al Trivulzio

MILANO, 07 GEN - Nel giro di pochi giorni, al massimo entro la prossima settimana, si chiuderà la prima fase delle vaccinazioni anti-Covid, con la prima dose somministrata, per quasi tutti gli anziani ospiti delle strutture del Pio Albergo Trivulzio di Milano, circa 900 persone in totale, e per gran parte del personale sanitario, ossia 800 persone. Lo ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo e supervisore scientifico dell'istituto, illustrando i dati contenuti nell'ultimo bollettino del Trivulzio. La campagna di vaccinazioni nell'istituto per la terza età, ha aggiunto il professore, "sta andando molto bene, c'è stata una grandissima adesione". (ANSA).