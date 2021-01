Orlando,responsabili?No barricate ma non ci si regge governo

ROMA, 07 GEN - "Credo che in una fase come questa un governo si debba reggere con l'incontro di forze politiche: nessuna barricata se ci sono nuovi apporti ma non credo che un governo si possa reggere su un materiale così friabile come quello di singoli parlamentari la cui volontà può cambiare da un giorno all'altro, già così è dura". Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Omnibus su La7, parlando dell'ipotesi di ingresso in maggioranza di un gruppo di responsabili. (ANSA).