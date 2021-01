Governo: Rosato, Conte attivissimo ma non vedo responsabili

ROMA, 07 GEN - "Il presidente del Consiglio ci ha anticipato che andremo in Aula, leggo sui giornali che ha i senatori, qualcuno lo ha recuperato da Italia Viva. Tutte cose che a noi non risultano ma facciamo finta che sia tutto vero quello che leggiamo sui giornali. Vedo invece il premier molto impegnato sul fronte dei responsabili, noi vorremmo solo responsabilità nei confronti del Paese". Lo dice il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Sky tg 24. "Se Conte ci vuole in Aula noi siamo pronti. Andiamo in Aula, ci confronteremo sulle idee e non sui numeri. Per esempio, perchè non attiviamo il Mes? Solo per un problema di etichetta? Cambiamo il nome, ci sia confronto di merito, ci dimostrino che sbagliamo ma ammettano invece se sbagliano loro a perdere centinaia di miliardi che servono al Paese", prosegue. C'è una dead line? "C'è perchè siamo in gravissimo ritardo, clamoroso e noi abbiamo scoperto come si utilizzano i soli del Recovery plan il 7 gennaio. Invece non ci capiterà mai più di avere tutti questi soldi da spendere e non si possono fare errori", aggiunge. (ANSA).