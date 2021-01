Orlando, momento sbagliato per consultazioni e totoministri

ROMA, 06 GEN - "Stento a capire esattamente perché anziché lavorare in un confronto anche duro, si è strappato e si parla di crisi. Io sono convinto che si debba cercare in tutti i modi di risolvere i problemi. I problemi ci sono, ma siamo in un momento in cui l'epidemia non è ancora alle spalle e la campagna di vaccinazione sta partendo: è un momento sbagliato per parlare di valzer delle consultazioni, di totoministri". Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Oggi è un altro giorno. "La strada è mettersi attorno a un tavolo e discutere: se poi non si troverà una soluzione si dovrà prendere atto, ma è meglio che dare ultimatum". (ANSA).