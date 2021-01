Trump in pressing su Pence, è il momento del coraggio

NEW YORK, 06 GEN - "Gli stati vogliono correggere i loro voti che sanno essere basati su irregolarità e frodi. Tutto quello che Mike Pence deve fare è rinviarli agli stati, così VINCEREMO. Fallo Mike, questo è il momento per l'estremo coraggio". Lo twitta Donald Trump tornando a fare pressione sul vicepresidente americano a poche ore dall'avvio in Congresso del processo di ratifica dei voti dei grandi elettori e quindi della vittoria di Joe Biden. (ANSA).