Governo: Salvini, pronti a tornare in piazza

ROMA, 06 GEN - "Stiamo lavorando contro il governo in Parlamento, siamo pronti a tornare in piazza, in maniera educata e ordinata, ma non possiamo ancora stare in balia di Conte, Renzi, De Micheli, Zingaretti". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb. "Che il 2021 sia un anno di ripartenza, lavoro, scuola", aggiunge. (ANSA).