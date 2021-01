Hong Kong: maxi retata, arrestati 53 attivisti

PECHINO, 06 GEN - Sono 53 gli attivisti del fronte democratici arrestati oggi a Hong Kong per aver "organizzato e partecipato" la sovversione dei poteri dello Stato, in base all' art.22 della legge sulla sicurezza nazionale: è la motivazione della maxi retata che ha mobilitato un migliaio di 1.000 agenti di polizia per le primarie del 2020 organizzate in vista delle politiche di settembre, rinviate di un anno a causa del Covid-19. Il sovrintendente senior Steve Li, secondo i media locali, ha detto che sono stati perquisiti 72 luoghi diversi e notificati ordini di consegna di materiale utile alle indagini a 4 società. Per la Cina la maxi retata è stata una misura necessaria, ha affermato in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, secondo cui l'unico danno fatto "è stato a quel tipo di libertà di alcune forze esterne e di individui in collusione tra loro nel tentativo di danneggiare la stabilità e la sicurezza della Cina". (ANSA).