Bellanova, non chiediamo posti governo ma confronto vero

ROMA, 06 GEN - "Non abbiamo posto il problema di avere più spazi o incarichi, ma abbiamo posto il problema della qualità dell'azione di governo: sono mesi che abbiamo attirato su questo l'attenzione del presidente del Consiglio e dei partiti di maggioranza. E' chiaro che le nostre dimissioni sono lì ma non è quello il punto, il punto è che ancora non si riesce ad avere un momento di confronto di merito vero". Lo ha detto Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv, a Mattino Cinque. (ANSA).