Usa: scrutinio Georgia, repubblicani in largo vantaggio

ROMA, 06 GEN - Con l'1% dei voti scrutinati i due senatori uscenti David Perdue e Kelly Loeffler partono con un larghissimo vantaggio sugli sfidanti dem Jon Ossoff e Raphael Warnock: rispettivamente 68,8% a 31,2% e 69,8% a 30,2%. Secondo un sondaggio della Edison Research circa meta' degli elettori di oggi in novembre ha votato per Donald Trump e meta' per Joe Biden. Gli elettori si dividono inoltre equamente di fronte alla domanda se a controllate il Senato debbano essere i democratici o i repubblicani. (ANSA).