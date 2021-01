Morta Montecassiano: difesa, pezzo finestra trovato a terra

ANCONA, 05 GEN - Durante il sopralluogo nella villetta di via Pertini a Montecassiano (Macerata), dove la vigilia di Natale venne trovata senza vita Rosina Carsetti, 78 anni, "trovato e repertato un pezzo della portafinestra" del cucinino - in particolare della serratura superiore - dalla quale sarebbe entrato quella sera un rapinatore solitario in casa. Lo riferisce la difesa dei tre familiari della vittima - il marito Enrico Orazi, la figlia Arianna Orazi e il figlio di quest'ultima Enea - indagati per concorso in omicidio, favoreggiamento, simulazione di reato e maltrattamenti: la 78enne si era rivolta a un centro antiviolenza riferendo di presunti soprusi in famiglia. Gli indagati respingono l'accusa, sostenendo che vi fu una rapina durante la quale Rosina sarebbe stata soffocata: per la difesa, il malvivente avrebbe chiuso il marito della vittima in bagno, schiaffeggiato e legato la figlia per i polsi, - entrambi liberati dal nipote tornato a casa - scappando con circa 2mila euro; in quei frangenti avrebbe soffocato l'anziana. Gli accertamenti dei carabinieri dovrebbero proseguire sabato 9 gennaio. Per il 7 gennaio sono previsti gli interrogatori dei tre indagati che però si avvarranno della facoltà di non rispondere, come annunciato dagli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli. Intanto vanno avanti nel massimo riserbo le indagini dei carabinieri coordinati dal Procuratore Giovanni Giorgio e dal pm Vicenzo Carusi. (ANSA).