Covid:team Oms in viaggio per Cina,ma senza autorizzazione

GINEVRA, 05 GEN - L'equipe di scienziati dell'Oms è partita, come previsto, alla volta della Cina, per investigare sulle origini del Covid-19, ma senza aver ottenuto ancora il via libera di Pechino. Lo annuncia il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dicendosi "molto deluso" dal mancato ok delle autorità cinesi. "Ci auguriamo che le autorizzazioni per i nostri team di esperti non siano ancora arrivati per motivi logistici. E' molto frustrante". Lo ha detto il capo per l'emergenze dell'Oms, Mike Ryan, nel consueto briefing sul coronavirus sottolineando che il direttore generale ha parlato con funzionari cinesi "premendo con forza" affinché i permessi siano rilasciati il prima possibile. (ANSA).