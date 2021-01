Festa del Tricolore, omaggio della bandiera alla sanità

REGGIO EMILIA, 05 GEN - Sarà dedicata alla sanità la Festa del Tricolore di quest'anno a Reggio Emilia, città in cui è nato il vessillo nazionale per il quale il 7 gennaio ricorre il 224° anniversario. Il sindaco Luca Vecchi consegnerà una copia della bandiera alla direttrice generale dell'Ausl locale, Cristina Marchesi, simbolicamente di fronte all'ospedale Santa Maria Nuova (illuminato coi colori verde-bianco-rosso, così come municipio e ponti di Calatrava), come omaggio a tutti i medici e al personale sanitario che stanno combattendo la pandemia. Tramite una nota è stato ufficializzato il programma delle celebrazioni che - a causa delle restrizioni anti-Covid - saranno in forma ridotta e più sobria rispetto alla tradizione. La cerimonia si potrà seguire tutta online sui canali youtube e facebook del Comune di Reggio Emilia. Alle 10.30 alzabandiera e inni nazionali in piazza Prampolini alla presenza del sindaco Vecchi e del Prefetto Iolanda Rolli. Alle 11 gli interventi istituzionali: il sindaco dalla Sala del Tricolore, mentre in videocollegamento ci saranno il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia reggiana Giorgio Zanni e lo scrittore Antonio Scurati per una lectio magistralis. (ANSA).