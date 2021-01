Mafia: Fico, ricordo testimonianza Fava rafforzi contrasto

ROMA, 05 GEN - "Giuseppe Fava era un giornalista libero e coraggioso. Interpretava il proprio mestiere come missione civile. Ha pagato con la vita il suo impegno contro Cosa nostra, di cui aveva denunciato gli affari e gli intrecci con la politica locale. Dalle pagine de I Siciliani ha portato avanti un giornalismo etico e indipendente, convinto che questo impegno fosse un antidoto alla corruzione e alla violenza criminale. 'Dove c'è verità - scriveva - si può realizzare giustizia e difendere la libertà'". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico nell'anniversario dell'assassinio per mano mafiosa del giornalista. "Per questo è importante ricordarlo e trasmettere il suo esempio di coraggio civile soprattutto alle giovani generazioni. È infatti dalla testimonianza di uomini come Fava che noi tutti, cittadini, politica e istituzioni, dobbiamo trarre l'ispirazione e la forza necessaria per continuare, con rinnovata determinazione, nel contrasto ad ogni mafia", conclude Fico. (ANSA).