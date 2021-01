Se Lupin, il ladro gentiluomo, è Omar Sy

"Il sospettato gioca a fare Lupin. Il metodo, lo spirito, lo stile, il talento". E' una frase esemplificativa dello show sulla voglia di rivalsa del protagonista per portare in scena un personaggio quanto più vicino al celebre ladro gentiluomo. L'attesa è finita: arriva la serie francese action 'Lupin', targata Netflix, sulla piattaforma streaming dall'8 gennaio: una reinterpretazione in chiave moderna delle avventure di Arsène Lupin, personaggio creato da Maurice Marie Émile Leblanc nel 1905. Nella versione contemporanea sarà Omar Sy, già amatissimo protagonista di 'Quasi Amici', il protagonista. Si tratta di un adattamento in chiave moderna, in grado di trasporre il personaggio di Lupin ai giorni nostri: il protagonista recupera lo spirito letterario, prendendo spunto da alcuni dei più famosi racconti di Leblanc e calandoli in un contesto attuale, in una storia interamente originale. Assane Diop già da adolescente ha dovuto fare i conti con una vita difficile dopo che suo padre è morto in seguito all'accusa ricevuta di un crimine che non ha commesso. Ma 25 anni dopo Assane utilizzerà il nome di Arsène Lupin, il ladro gentiluomo, come ispirazione per vendicare suo padre. Nel cast, oltre a Omar Sy, ci sono Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie, prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck), è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5). La prima parte - Dans l'ombre d'Arsène - sarà composta da cinque episodi. (ANSA).