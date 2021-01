Nucleare: Iran, raggiunto il 20% di uranio arricchito

TEHERAN, 05 GEN - L'Iran ha prodotto il 20% di uranio arricchito in 12 ore. Lo ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana di Teheran, Behrouz Kamalvandi, citato dall'agenzia Irna il quale ha aggiunto: "Possiamo facilmente ottenere tassi di arricchimento più elevati". "Intorno alle 19:00 (ora locale, ndr), abbiamo raggiunto il livello del 20% nel sito di Fordo. Al momento stiamo esaminando l'arricchimento superiore al 20%", ha detto ieri sera Kamalvandi alla tv di stato in merito all'annuncio dell'Iran sull'inizio del processo di arricchimento. Sulla base della nuova legge del Parlamento sull'"azione strategica per revocare le sanzioni", l'Organizzazione per l'energia atomica iraniana (Aeoi) è obbligata ad aumentare le riserve di uranio arricchito del 20% a 120 kg entro la fine dell'anno. Tuttavia, lo stoccaggio richiede una serie di lavori tecnici, ha aggiunto Kamalvandi. (ANSA).