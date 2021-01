Orlandi: il 14 gennaio sit-in a Roma per ricordare Emanuela

ROMA, 05 GEN - Il 14 gennaio si terrà a Roma un sit in "non solo per ricordare Emanuela nel giorno del suo compleanno ma per continuare a pretendere quel diritto alla verità e giustizia che da troppi anni reclamiamo, urlando nelle orecchie di chi si ostina a non voler ascoltare e di chi continua a sperare che prima o poi sia tutto dimenticato, ma questo, se lo mettano bene in testa tutti, non accadrà mai. Non lo permetterò, non lo permetteremo". Lo afferma Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa 37 anni fa di cui non si sono mai avute notizie. Il sit in si terrà dalle ore 17 alle ore 19 in Largo Giovanni XXIII a Roma. "Naturalmente qualora dovessero cambiare le disposizioni e dovessimo tornare in zona rossa, quindi nell'impossibilità che il sit-in possa svolgersi, sarete prontamente avvisati", precisa Pietro Orlandi dal suo account Facebook. (ANSA).