Rider aggredito: sale a quattro numero minorenni fermati

NAPOLI, 04 GEN - Sale a quattro il numero dei fermati per l'aggressione dell'altra notte ai danni del rider malmenato per sottrargli lo scooter. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di due diciassettenni e due sedicenni, al termine della giornata di interrogatori svoltasi negli uffici della questura partenopea. (ANSA).