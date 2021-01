Auto: -27,9% immatricolazioni in Italia nel 2020

TORINO, 04 GEN - Il mercato italiano dell'auto chiude il 2020 in profondo rosso. Nell'intero anno le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 1.381.496, il 27,93% in meno del 2019. A dicembre sono state immatricolate 119.454 auto con un calo del 14,95% rispetto allo stesso mese del 2019. "Mercato a livello degli anni '70 del secolo scorso", commenta il centro Studi Promotor. Ora si spera negli incentivi. Per Anfia, Unrae e Federauto, "bisogna guardare avanti per ripartire". Fca ha immatricolato 331.120 auto nel 2020, il 26,76% in meno del 2019. La quota è pari al 23,97% a fronte del 23,58% (+0,38%). A dicembre la immatricolazioni del gruppo sono state 31.369, in crescita dell'1,11% rispetto allo stesso mese del 2019. La quota è cresciuta del 4,17% dal 22,09% al 26,26%. (ANSA).