Bellanova,serve un nuovo accordo,non bisogna mettere toppe

ROMA, 04 GEN - "Serve un nuovo accordo perché bisogna programmare il futuro, non solo mettere toppe". Lo ha dichiarato Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole, alimentari in diretta nel programma di Raiuno 'Oggi è un altro giorno'. Alla domanda se un rimpasto di governo potrebbe soddisfare le richieste di Italia Viva, la ministra ha replicato: "Il problema non è cambiare qualche ministro, ora Conte ha l'onere di presentare un programma che sia la sintesi della maggioranza" (ANSA).