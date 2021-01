A 109 anni dice, mi vaccinerò appena possibile

CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 04 GEN - "Mi vaccinerò contro il Covid appena me lo permetteranno, nei medici ho avuto sempre tanta fiducia": è quanto dice all'ANSA Luisa Zappitelli, la nonna di 109 anni di Città di Castello. "Nella mia vita ho sempre seguito tutto quello che i dottori mi hanno detto di fare e ho sempre preso tutte le medicine", aggiunge. "Bisogna vaccinarsi contro questo brutto virus" l'appello di nonna Luisa che intanto trascorre le sue giornate rinchiusa in casa. E questo - sottolinea - 'le sta pesando molto'. "Era abituata ad essere circondata da molte persone, ritrovarsi sempre sola non è di aiuto per lei", racconta la figlia Anna. "Ma appena potrò uscire - conclude la nonna - andrò subito a cambiare le lenti degli occhiali così potrò leggere meglio". (ANSA).