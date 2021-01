Australia: incendio fuori controllo alle porte di Perth

PERTH, 04 GEN - Un incendio fuori controllo minaccia in queste ore le comunità a sud di Perth, la capitale dello Stato dell'Australia Occidentale: circa 150 vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme, che da sabato hanno distrutto oltre 2,3 chilometri quadrati di vegetazione. Non si conoscono ancora le origini dell'incendio, mentre preoccupa le autorità anche un incendio in una discarica, che sta sprigionando fumi ritenuti molto pericolosi per la popolazione locale. Diverse strade sono già state chiuse al traffico nella zona colpita. Questa settimana sono attesi a Perth vento e temperature elevate, che dovrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi. (ANSA).