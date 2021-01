Governo:Fornaro, lavorare per risposte, no a crisi al buio

ROMA, 04 GEN - "I fondi europei del Recovery devono essere concentrati su pochi grandi progetti che possano azzerare i ritardi dell'Italia nel digitale, nella riconversione ecologica e per ridurre le diseguaglianze. L'aumento delle risorse inizialmente allocate per la sanità, poi, è una necessità obbligata per rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Cittadini e imprese chiedono alla politica risposte per uscire al più presto dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica: non chiedono certo di aprire una crisi al buio. Ascolto, dialogo e ricerca di soluzioni condivise sono le armi da usare in queste ore per evitare rotture dannose per il paese ancor più per chi dovesse assumersi la responsabilità di una crisi di governo". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. (ANSA).