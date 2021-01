Incendio in cooperativa agricola nel Foggiano, un morto

CERIGNOLA (FOGGIA), 04 GEN - Un incendio è esploso nella notte nella casa del custode di una cooperativa agricola di Cerignola. L'abitazione si trova all'interno della stessa azienda. A quanto si apprende, un uomo è morto. Secondo gli investigatori, la vittima, di cui non sono state rese note le generalità, avrebbe manifestato in passato intenti suicidi. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. (ANSA).