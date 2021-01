Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,53%)

TOKYO, 04 GEN - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta dell'anno col segno più, consolidando i guadagni quando il listino di riferimento si trova sui massimi in 30 anni, in attesa dei dati dall'attività manifatturiera in Cina per il mese di dicembre, prevista in crescita. In apertura il Nikkei avanza dello 0,53% a quota 27.589,45, aggiungendo 145 punti. Sul mercato valutario lo yen si è andato rafforzando sul dollaro, scambiando a un livello di 103,10, e sull'euro a 126,30. (ANSA).