Bielorussia: Papa,in pensione vescovo che era stato esiliato

CITTA DEL VATICANO, 03 GEN - Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale, presentata da mons. Tadeusz Kondrusiewicz, arcivescovo metropolita di Minsk-Mohilev, Bielorussia, e nello stesso tempo ha nominato Amministratore apostolico sede vacante della stessa diocesi mons. Kazimierz Wielikosielec. Monsignor Kondrusiewicz, che proprio oggi compie 75 anni, l'età in cui i vescovi presentano le proprie dimissioni (spetta poi al Pontefice la decisione di accettarle o meno), era stato tenuto per quasi quattro mesi lontano dal suo Paese, nel quale era rientrato il 24 dicembre scorso, proprio alla vigilia di Natale. Era il 31 agosto 2020 quando, di ritorno da un viaggio compiuto in Polonia per motivi religiosi, l'arcivescovo Kondrusiewicz era stato fermato dalla polizia al valico di frontiera Kuznica Bialystok-Bruzgi e gli era stato negato l'ingresso in Bielorussia. Era partito da subito un delicato lavoro diplomatico da parte della Santa Sede per trovare una soluzione. (ANSA).