++ Maltempo: cade albero in centro Napoli, giovane ferito ++

NAPOLI, 02 GEN - Un giovane di 28 anni è rimasto ferito a Napoli a causa della caduta di un albero di alto fusto, probabilmente determinata dal maltempo. E' accaduto nella centrale Piazza Cavour. Il giovane stava transitando a bordo in un motorino quando è stato colpito dai rami dell'albero ed è caduto. Portato nel Cardarelli, ha avuto ferite agli arti inferiori; non è in pericolo di vita. L'albero ha causato danni anche ad un edificio e ad una auto, secondo le informazioni della Polizia Municipale intervenuta con i Vigili del Fuoco. Il maltempo ha provocato la caduta di alberi anche in altre zone,nel quartiere Barra e in quello del Vomero. (ANSA).