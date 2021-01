Botti: bilancio, un morto e 79 feriti, 23 ricoverati

ROMA, 01 GEN - E' di un morto e di 79 feriti, dei quali 23 ricoverati, il bilancio del Capodanno 2021 secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dati che registrano una diminuzione, definita "lieve" rispetto al 2020. L'anno scorso il bilancio era stato di un morto e 204 feriti, dei quali 38 ricoverati. L'unica vittima è stato un 13 enne (di cui al momento non si hanno i dati di identificazione) avvenuto ad Asti all'interno di un campo nomadi intorno a mezzanotte (00:37 ora costatazione morte) per lo scoppio di una batteria di petardi che lo ha colpito l'addome. L'episodio ha provocato problemi di ordine pubblico nell'ospedale, dove il minore è stato portato dopo l'incidente, con l'intervento delle Volanti della locale Questura in ausilio ai Carabinieri, intervenuti aggrediti dai familiari del minore. Lo scorso anno si sono registrati 9 ferimenti dovuti all'uso di armi da fuoco, mentre quest'anno si registrano 13 casi di cui 1 con prognosi maggiore di 40 giorni. I dati, in relazione alla gravità delle lesioni riportate, fanno registrare: con riferimento ai feriti lievi, prognosi inferiore o uguale ai 40 gg, 67 casi rispetto ai 193 dell'anno precedente; con riferimento ai feriti più gravi, cioè quelli con prognosi superiore ai 40 gg, 12 persone: a fronte delle 11 dello scorso Capodanno. Con particolare riguardo ai ferimenti di minori si registra una diminuzione del dato complessivo: sono 8 i minorenni che hanno riportato lesioni, mentre lo scorso anno erano stati 43. Viene sottolineato che il dato relativo ai minori infradodicenni rimasti feriti sia sceso dai 23 del 2020 ai 3 dell'anno in corso, mentre quello relativo ai minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni, sia sceso da 20 dello scorso anno a 6 per il 2021. (ANSA).