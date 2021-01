Capodanno: centro Rimini deserto al posto della movida

RIMINI, 01 GEN - Dal format del 'Capodanno più lungo del mondo' al Capodanno più silenzioso di sempre, quello di Rimini. Almeno in strada, dove la regola del "coprifuoco" è stata scrupolosamente rispettata. Al posto dei tradizionali concerti, dj set, teatri e musei aperti, la notte di San Silvestro riminese ha visto la festa spostarsi negli appartamenti. Intorno a mezzanotte le vie del centro erano illuminate dalle decorazioni natalizie: sembravano un set lasciato acceso con il cast in pausa da qualche parte. Tante le auto delle forze dell'ordine, anche in borghese, impegnate nella ronda dopo le 22, ma non c'era anima viva in giro. Da molti balconi e da molte finestre giungevano musica alta e schiamazzi ma al momento non si segnalano violazioni eclatanti. Allo scoccare della mezzanotte il cielo è stato squarciato dai boati di fuochi e petardi durati diversi minuti. Nelle prime ore del nuovo anno è aumentato il lavoro delle forze dell'ordine chiamati a intervenire in più punti della città dai vicini che si lamentavano di fuochi o liti. Le strade sono rimaste deserte nel corso della notte. (ANSA).