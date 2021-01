Brexit: premier Scozia alla Ue, 'noi torneremo presto'

ROMA, 01 GEN - La first minister scozzese Nicola Sturgeon non ha dubbi, e nel giorno della Brexit invia un chiaro messaggio a Bruxelles (ma anche a Londra): "La Scozia tornerà presto, Europa. Tenete la luce accesa". Sturgeon ha pubblicato il messaggio sul suo account Twitter, accompagnato dalla fotografia della scritta 'Europe-Scotland' proiettata ieri sera su una facciata della sede della Commissione Ue a Bruxelles. Nella scritta, la parola 'Europe' in verticale interseca la parola 'Scotland' in orizzontale alla lettera 'o', che viene rappresentata con un cuore di colore rosso. (ANSA).