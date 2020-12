Ue, ok ad accordo politico su investimenti con Cina

BRUXELLES, 30 DIC - La Ue e la Cina hanno concluso un accordo politico sugli investimenti, dopo sette anni di negoziati. Lo rende noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Una pietra miliare per l'economia", che migliora "l'accesso ad un mercato chiave globale e crea parità di condizioni per le nostre imprese", un accesso che la Cina "non ha mai dato a nessun Paese", ha commentato il vicepresidente della Commisisone Ue responsabile per il commercio, Valdis Dombrovskis. L'intesa "non risolverà tutte le nostre sfide con la Cina, che restano tante, ma le vincola in modo significativo nella giusta direzione", ha aggiunto. (ANSA).