Covid: in E-R crescono contagi e ricoveri, 69 morti

BOLOGNA, 30 DIC - Crescono, nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, i contagi da Coronavirus e i ricoveri. Si registrano anche 69 morti, in gran parte anziani. Dall'inizio della pandemia le vittime sono 7.863. Secondo i dati della Regione, aggiornati alle 12, i nuovi positivi sono 1.427, individuati grazie a 18.360 tamponi. Dei nuovi contagiati, 590 sono asintomatici individuati grazie agli screening e al contact tracing. Crescono le persone guarite, che fanno scendere i casi attivi a 56.057, il 94,9% dei quali in isolamento domiciliare visto che non necessitano di cure particolari. Crescono, però, anche i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 230 (+9 rispetto a ieri), 2.641 quelli negli altri reparti Covid (+43). Dei 69 nuovi decessi, 26 sono in provincia di Bologna, dieci in quella di Ravenna, nove a Ferrara, sei nel Modenese e nel Riminese, quattro a Piacenza e in provincia di Forlì-Cesena, tre a Parma, oltre a un decesso di un uomo residente in altra regione. (ANSA).