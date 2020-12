Covid: 1.470 positivi e 23 decessi in Puglia

BARI, 30 DIC - Oggi mercoledì 30 dicembre in Puglia sono stati registrati 1.470 casi positivi su 11.121 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività al 13,2%. E sono 23 i decessi. I positivi sono soprattutto in provincia di Bari (582), Foggia (256), Taranto (248); sono 188 nella provincia Bat e 148 in provincia di Lecce; poi 38 in provincia di Brindisi, 5 residenti fuori regione e 5 casi di residenza non nota. I decessi sono 8 in provincia di Bari, 6 nella provincia Bat, 4 nel Leccese, 2 nel Brindisino e altri 2 nel Tarantino, 1 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.033.478 test e sono 34.112 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 89.303 e sono 52.740 i casi attualmente positivi. (ANSA).