Conte, accelerare verifica, Recovery a febbraio

ROMA, 30 DIC - Occorre "accelerare" la cosiddetta verifica di maggioranza, così da affrontare "nei primi giorni di gennaio" il Recovery Plan, da consegnare poi alle "forze sociali e al Parlamento" per chiuderlo in via definitiva "a febbraio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. (ANSA).