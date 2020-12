Usa:Trump boccia la ristrutturazione di Melania a Mar-a-Lago

NEW YORK, 29 DIC - Donald Trump di umore nero a Mar-a-Lago, in Florida. I lavori in corso nella sua proprietà non sono di gradimento del presidente: la ristrutturazione curata dalla First Lady Melania non va infatti giù a Trump. E il presidente non l'avrebbe nascosto. Melania Trump sta seguendo da diverso tempo la ristrutturazione in corso dell'area che ospiterà la famiglia presidenziale una volta lasciata la Casa Bianca. E il presidente, al suo primo sopralluogo, non ha nascosto il suo disappunto, spingendosi anche a far rimuovere alcuni oggetti che non gradiva. Non è la prima volta che Trump boccia una ristrutturazione di Melania. Infatti neanche i lavori fatti eseguire dalla First Lady a Camp David sono piaciuti al presidente. (ANSA).