Covid: Lavevaz,problema tecnico su falsi positivi

AOSTA, 29 DIC - "E'avvenuto qualcosa di importante per quanto riguarda l'ospedale di Aosta. C'è stata una breve interruzione di rete e uno strumento si è starato. E' stata una problematica di natura tecnica. Non appena se ne sono accorti tutto è tornato alla normalità". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz, ha spiegato in conferenza stampa l''incidente' che domenica scorsa ha portato a numerosi 'falsi positivi' al Covid, alcuni dei quali erano già ricoverati e sono stati trasferiti in reparti dedicati al coronavirus. Solo il giorno seguente i sanitari si sono accorti dell'errore e hanno messo questi pazienti in isolamento, tra le proteste degli stessi e dei parenti". (ANSA).