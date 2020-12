Furgone finisce nel lago a Livigno, sei salvati dai pompieri

LIVIGNO (SONDRIO), 29 DIC - Dopo l'una di notte un furgone, forse complice la neve, all'altezza di una curva è uscito di strada, rotolando per 50 metri lungo una scarpata prima di finire la sua corsa nel lago di Livigno parzialmente ghiacciato. Poteva essere una tragedia ma i vigili del fuoco della cittadina in provincia di Sondrio sono intervenuti con 3 mezzi e otto uomini insieme a 118 e soccorso alpino e hanno salvato le sei persone a bordo, sei polacchi che ora si dovrà accertare perché si trovassero in orario di coprifuoco per Via della Val, appena dopo la dogana in direzione del paese turistico. L'intervento si è concluso alle ore 4.30 circa. Alle ore 8.30 di oggi, è partita una squadra VF del Comando provinciale di Sondrio con un'autogru, per completare il recupero del veicolo. (ANSA).