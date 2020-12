Hit parade, Liga resta ancora in vetta

ROMA, 28 DIC - Poco mossa la classifica degli album piu' venduti in Italia, dal 18 al 24 dicembre, secondo i dati Fimi/Jfk. Per la terza settimana di seguito e "7" di Ligabue a dominare la hit parade. Al nuovo album del Liga (con sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati) segue Sfera Ebbasta con "Famoso" che guadagna una posizione, spingendo sul gradino più basso del podio il nuovo album di Claudio Baglioni, arrivato dopo sette anni di lavorazione, dal titolo "In questa storia che e' la mia". Sale dal nono posto al quarto il classico di Michael Buble' "Christmas" (del 2011), seguito da Tiziano Ferro con il suo "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri". Scende di due posizioni fino alla sesta, "Ahia!" dei Pinguini Tattici Nucleari, stesso titolo del romanzo pubblicato dal frontman del gruppo Riccardo Zanotti. Al numero sette si piazza "D.O.C.", quattordicesimo album in studio di Zucchero Fornaciari, pubblicato l'8 novembre dalla Universal Music Group. Chiudono la top ten "Letter to you" di Bruce Springsteen, gli AC/AD con il loro "Power up" e, unica new entry della settimana, "McCartney III" di Paul McCartney che è secondo nei vinili dietro "Dalla 40th legacy edition" di Lucio Dalla. Infine, primo tra i singoli piu' scaricati e' "All I want for christmas is you" di Mariah Carey. (ANSA).