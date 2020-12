Droga, estorsioni e armi: 13 misure cautelari nel Barese

BARI, 28 DIC - La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 13 persone, 10 in carcere e 3 sottoposti a divieto di dimora a Palo del Colle (Bari) nell'ambito dell'operazione "Jungle" su una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, all'estorsione e alla detenzione di armi con metodo mafioso. Stando alle indagini, coordinate dalla Dda di Bari, il gruppo criminale affiliato al clan Strisciuglio, con base operativa a Palo del Colle, trafficava eroina, cocaina, marijuana e hashish, sia al dettaglio che all'ingrosso, per acquirenti provenienti da altre province pugliesi e anche da regioni confinanti. Agli atti delle indagini ci sono intercettazioni telefoniche e ambientali, tabulati telefonici, georeferenziazioni satellitari GPS, nonché l'esito di attività di osservazione, controllo e pedinamento. Ci sono anche le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e il sequestro di droga, armi, munizionamento di vario calibro e denaro contante. (ANSA).