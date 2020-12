Milano e la Lombardia si risvegliano sotto la neve

MILANO, 28 DIC - Milano e la Lombardia si sono risvegliate ricoperte da un denso strato di neve fresca. Le nevicate sono cominciate la scorsa notte e ora, a Milano, la coltre bianca si aggira tra i 5 e i 10 cm, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. La nevicata interessa tutta la regione, ad eccezione della pianura Sud orientale, dove cade mista a pioggia. Il capoluogo lombardo, che da oggi torna 'arancione', appare all'alba ancor più silenzioso, mentre la neve continua a scendere senza sosta. Secondo le previsioni le precipitazioni dovrebbero terminare già nelle prossime ore pomeriggio. "Dal pomeriggio di lunedì - precisa Arpa Lombardia - attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura, deboli sui rilievi fino a martedì, quindi in esaurimento". Le Centrali operative di Vigili del fuoco e polizia municipale sono in affanno per i numerosi interventi dovuti alla neve, soprattutto a causa di alberi caduti e rami spezzati, ma anche di luminarie e ponteggi pericolanti. (ANSA).