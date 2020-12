Covid: in Piemonte 475 nuovi casi su 4.685 tamponi, 17 morti

TORINO, 27 DIC - Sono 475 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 10,1 % dei 4685 tamponi eseguiti, di cui 188 asintomatici, pari al 39,6 %. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnala anche 17 decessi, di cui uno nella serata di oggi, e 948 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 211 (+3 rispetto a ieri), quelli negli altri reperti 3.039 (+ 28). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.199. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 197.649 positivi e 7.784 morti, mentre i guariti sono 155.416. (ANSA).