Covid: primo giorno sulla neve per Sci Club Sestriere

TORINO, 27 DIC - Primo giorno sulla neve del Sestriere per gli atleti di interesse nazionale degli Sci Club della Vialattea. In attesa di capire se la stagione potrà davvero partire, l'accordo tra il Comune e la società che gestisce gli impianti di risalita ha portato oggi alla apertura delle sciovie Baby Dx e Sx. "E' la prova che, applicando norme e controlli, si poteva aprire già da Natale anche ai turisti - sostiene il sindaco Gianni Poncet - che siamo pronti ad accogliere dal prossimo 7 gennaio nel pieno rispetto dei protocolli dettati da Governo e Fisi, compatibilmente con la situazione epidemiologica e sanitaria". Il personale degli impianti di risalita di Sestriere è al lavoro per completare la preparazione di altre piste e aprire nei prossimi giorni anche la seggiovia Cit Roc. In funzione, anche in questo caso per la prima volta, gli impianti di innevamento programmato, complice le temperature ben al di sotto dello zero. Per il sindaco di Sestriere si tratta di "un primo passo per riavviare l'economia delle nostre montagne senza mai abbassare la guardia, ma convivendo con questa situazione di emergenza. Lo sci alpino è uno sport come tutti gli altri e, come abbiamo dimostrato oggi, è possibile svolgerlo con le dovute precauzioni che siamo tenuti a rispettare ogni giorno a prescindere da dove ci troviamo e da cosa facciamo - sottolinea il primo cittadino -. Tanto più qui in montagna dove abbiamo a disposizione ampi spazi per garantire il rispetto del distanziamento sociale". (ANSA).