Tesei, fiduciosi vaccino ma non abbassare la guardia

PERUGIA, 27 DIC - "Siamo fiduciosi nell'efficacia della campagna di vaccinazione anti-Covid ma questo non deve far venir meno nei prossimi mesi il senso di responsabilità e la grande attenzione fin qui dimostrati da tutti gli umbri": a dirlo è la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione del 'vaccine day'. Campagna cominciata anche in Umbria. Tesei ha rivolto "un ringraziamento agli operatori coinvolte per il lavoro che stanno svolgendo con grande professionalità anche in questa nuova fase così come in tutte le passate occasione". "Che gli ha visti in prima linea - ha concluso - nella gestione di questa complessa emergenza sanitaria". (ANSA).